حبس شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في بولاق

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في قضية الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفية في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة بولاق في القاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفية ومخالفا للقانون.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين بحيازتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار، و3 هواتف محمولة، وسيارة ملك أحدهما.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وعن الموقف القانوني، قال المحامي محمود عبدالله إن المادة 126 من القانون، تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف أنه يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.