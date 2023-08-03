«الاتحاد»: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية في أي تعديل بقانون الأحوال الشخصية

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، ويجب عقد جلسات لمناقشتها، مشيرا إلى أنه يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية في أي تعديل بقانون الأحوال الشخصية.

وأضاف صقر، في كلمته خلال جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أنّ مشكلات الطلاق مترابطة وكان يجب جمعها في جلسات واحدة، مشيرا إلى أنّ صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف 500 جنيه كحدٍ أقصى، ويجب تفعيل هذا الصندوق حتى يكون قادرًا على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.

العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية

وفي شأن الحضانة، أوضح أنّ القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة ونطالب بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، مشيرا إلى أنّ الوضع الآن غير عادلٍ وغير مفيد للطفل.

وأكد أنّ العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية، ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية في أي تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.