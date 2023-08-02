مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بالغربية أعلنتها وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تيسيرا على المواطنين، وحرصًا على إنجاز جميع مهامهم، وتقدم تلك المكاتب المنتشرة في محافظة الغربية، جميع الخدمات من توكيلات وتوثيقات، وذلك بدءا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بالغربية

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بالغربية، ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها إلى قرائها، وبحسب ما أعلنته وزارة العدل، أن هناك 8 مكاتب شهر عقاري تعمل فترة مسائية، بدءا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وذالك في إطار تحديث وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري أمام المواطنين.

أماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بالغربية

ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل فإن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بالغربية جائت كالآتي

1_ فرع توثيق اتصالات المحلة، الكائن 11 شارع 26 يوليو أمام قسم شرطة ثان المحلة.

2_ فرع توثيق إتصالات طنطا، الكائن 22 شارع الجيش بطنطا.

3_ فرع توثيق we العروبة مول، الكائن بالعروبة مول أول طريق طنطا المحلة.

4_ فرع توثيق نادي طنطا الرياضي، بمقر نادي طنطا الرياضي.

5_ فرع توثيق قطور، الكائن بمجمع محاكم قطور.

6_ فرع توثيق المحلة ثان، الكائن بمجمع محاكم المحلة

7_ فرع توثيق مرور طنطا سبرباي، الكائن بمبني المرور.

8 _ فرع توثيق كفر الزيات، الكائن بمبني محكمة كفر الزيات الجديد.