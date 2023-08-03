«القاهرة الإخبارية»: بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة ربع نقطة أساس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ بنك إنجلترا، أعلن اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، بما يتوافق مع التوقعات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 5.25% من 5%، وتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008، وأول رفع لسعر الفائدة منذ فبراير.

جاء ذلك بعد فترة من التضخم المرتفع، ونمو الأجور منذ اجتماع السياسة النقدية في مايو.