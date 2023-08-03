مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

لقي شاب مصرعه منذ قليل، وأصيبت زوجته وابنته في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية ميدوم اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات الإسعاف، بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي قرب مدخل قرية ميدوم وجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء ضحايا الحادث

واسفر الحادث عن وفاة عبد الرحمن جمعة حسين، 45 سنة، وإصابة مها رجب حسن، 38 سنة، وحبيبة عبد الرحمن جمعة، عامين، مصابة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى إاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى التأمين الصحي في الفيوم، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.