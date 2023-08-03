مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بعد اختلال توازنها في المرج

لقت طالبة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس جثة هامدة فى الحال في منطقة عزبة النخل بالمرج، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل واقعة سقوط طالبة

ترجع التفاصيل عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث المرج، يفيد فيه تلقيه بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالبة 16 سنة متوفية إثر سقوط من علو، وتبين إصاباتها بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرتها وأفادوا بأن المتوفية كانت واقفة أعلى سطح المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها، وسقطت في الحال ولم يتهموا أحد بشئ.

الأمن يستمع لشهود العيان

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.