لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مصاريف كلية الهندسة بجامعة طنطا 2023

مصاريف كلية الهندسة بجامعة طنطا يتطلع الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي رياضة إلى معرفتها، حتى يتمكنوا من الالتحاق بها.

مصاريف كلية الهندسة جامعة طنطا 2023

وتبلغ قيمة مصاريف كلية الهندسة جامعة طنطا 1317.50 جنيه للطلاب، و1305 جنيه للطالبات، أما الفرقة الإعدادية نظام فصلين ومصاريف برامج مرشح طلاب 1467.5جنيه، ومصاريف برامج مرشح طالبات 1455 جنيها، ومصاريف الفرق والمستويات بعد إعدادي 1185 جنيهات.

ضرورة الاحتفاظ بإيصال السداد

وأشارت إدارة كلية الهندسة بجامعة طنطا إلى أنه يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد لتقديمه عند الحاجة إليه، كما يمكن الدفع عن طريق استخدام الفيزا كارد مع تطبيق Bee بعد تحميله على الموبايل، وعلى الطالب أن يبلغ المختص بنقطة التحصيل برقمه القومي ورغبته في دفع مصاريف طالب بجامعة طنطا، وعليه تظهر بيانات الطالب الاسم والفرقة الدراسية وقيمة المبلغ.