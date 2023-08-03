موقف كهربا من خوض لقاء المصري بعد تخفيض عقوبة الإيقاف

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من خوض لقاء المصري المحدد له السادسة مساء اليوم الخميس، بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2023، بعد قرار لجنة التظلمات بتخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب من 12 مباراة إلى 6، بسبب أحداث لقاء القمة في الدور الأول بين الأهلي والزمالك، موضحا أن لجنة المسابقات لم يصلها من جانب لجنة التظلمات أي إخطار بشأن إيقاف اللاعب.

هل يلعب كهربا مباراة المصري اليوم في الكأس؟

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «كهربا يحق له المشاركة أمام المصري حتى الآن، لأن لجنة التظلمات لم تخطر المسابقات بقرار إيقاف اللاعب بشكل رسمي».

وأضاف: «إذا تم إبلاغ لجنة المسابقات بالأمر، سنقوم بإخطار النادي الأهلي بالأمر، أما حال استمرار الوضع كما عليه دون خطاب من جانب لجنة التظلمات، سيحق اللاعب المشاركة ضد المصري، خاصة أن كل بطولة مستقلة بذاتها وعقوبة الإيقاف كانت تخص مباراة بالدوري وليس كأس مصر».

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