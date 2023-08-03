قرار عاجل من لجنة التطلمات بشأن عقوبة إيقاف كهربا

كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عن تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف 6 مباريات بدلا من 12 مباراة، وغرامة نصف مليون جنيه.

تخفيف العقوبات الموقعة على الأهلي والزمالك

وقال الشوربجي، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إنه تقرر تخفيض الغرامات كذلك على النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك إلى 100 ألف جنيه على كل منهما.

يذكر أن لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى 200 ألف جنيه، ورئيس الزمالك 300 ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من الدوري، إلا أنه تم تخفيض العقوبات من جانب لجنة التظلمات.

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