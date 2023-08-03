القومي للأمومة والطفولة: أطلقنا برامج توعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة

قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنّ توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة في هذا الصدد ، والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أنّ وزارة التضامن أطلقت عددا من البرامج في هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة تعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.

الزواج مسؤولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب

وأشارت عثمان، إلى أنّ الزواج مسؤولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، وسرعة حصول الزوجة على النفقة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأوصت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضي فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.