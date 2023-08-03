«مرعي البريمو» و«ع الزيرو» ينضمان لقائمة عروض سينما الهناجر ومركز الإبداع

انضم فيلم «مرعي البريمو»، و«ع الزيرو» إلى قائمة الأفلام التي ستعرض بأسعار مخفضة، بسينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني، في ساحة دار الأوبرا.

جاء ذلك في إطار البرنامج السينمائي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، لعرض أحدث الافلام السينمائية، بأسعار مخفضة للجمهور.

يذكر أن فيلم «مرعى البريمو» من بطولة النجوم محمد هنيدي، أحمد بدير، لطفي لبيب، غادة عادل، علاء مرسي، ومحمد محمود، وإخراج سعيد حامد.

وفيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانة مراد، شريف سلامة إخراج محمد جمال العدل.

قائمة الأفلام المعروضة في سينما الهناجر ومركز الإبداع

هذا بجانب استمرار عرض أفلام: «البعبع» بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ياسمين صبري، وإخراج حسين المنباوي، و«بيت الروبي»، بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي، و«تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، إخراج سارة وفيق.

مواعيد عروض أفلام الهناجر ومركز الإبداع

تعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4 عصرا، 6 مساء كالتالي:

سينما الإبداع:

- «ع الزيرو» حفلات: 10، 2، 6 مساء

- «مرعي البريمو» حفلتي 12، 4 مساء

سينما الهناجر:

- «البعبع» حفلة: 10 صباحا

- «تاج» حفلتي: 12 و 4 مساء

- «بيت الروبي» حفلتي: 2 ، و6 مساء.

يعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن السابع لتقديم أحدث الأفلام بأسعار مخفضة «60 جنيها» في الهناجر ومركز الإبداع الفني.