فيلم مرعي البريمو يحقق 1.3 مليون جنيه إيرادات في أول ليلة عرض

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، في أول يوم عرض له بدور العرض السينمائي أمس الأربعاء إيرادات تقدر بمليون و303 آلاف و518 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذكر السينما.

ونظّم صناع فيلم مرعي البريمو، عرضًا خاصًا للفيلم قبل ساعات من انطلاق عرضه بالسينما، بحضور أبطال الفيلم، وعدد من النجوم الذين حرصوا على تهنئة هنيدي بالعمل الجديد، وسط دعاية مبتكرة من قِبل الشركة المنتجة التي استعانت بـ بطيخة نُحت اسم محمد هنيدي عليها، وحرص الحضور على التصوير بصحبتها.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو حول تاجر بطيخ، يقع في ورطة بسبب اختفاء بطيخة تحمل سرا خطيرًا، ويضطر للبحث عنها في أماكن عدة، الأمر الذي يضعه في مواقف صعبة، وكل ذلك في إطار كوميدي.