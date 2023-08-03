مصرع شخص صدمه «لودر» في الشيخ زايد

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمه لودر، وجرى نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص صدمته سيارة في الجيزة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث رجال الشرطة بالتوجه إلى مكان الحادث.

التحفظ على اللودر وقائده

وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام سائق لودر 20 سنة تابع لشركة مقاولات وأثناء رجوعه إلى الخلف باللودر قيادته قام بدهس مشرف بالشركة 42 سنة دون قصد، وبسؤال الشهود أيدوا ماجاء بالفحص ولا يتهموا أحدا بشيء.

جرى التحفظ على اللودر وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.