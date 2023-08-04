أسعار الدراسة في كلية الطب بالجامعات الأهلية.. تبدأ من 85 ألف جنيه

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة أسعار الدراسة بالجامعات الأهلية، ومنها كلية الطب والأسنان وغيرها، التي يُقبل طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بها واختيار البرامج المقدمة التي تؤهلهم إلى سوق العمل.

أسعار الدراسة في كلية الطب بالجامعات الأهلية

المصروفات الدراسية بجامعة الإسكندرية الأهلية، وفقًا لما أعلنته الجامعة في بيان على موقعها الرسمى، للعام الدراسي 2023 و2024، تشمل فصلين دراسيين، بنظام الساعات المعتمدة، فتكون مصروفات كلية الطب 145 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 130 ألف جنيه، بالنسبة للطلبة والطالبات المصريين.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الجلالة

وضمن أسعار الدراسة في كلية الطب بالجامعات الأهلية، جاءت المصروفات بجامعة الجلالة بالنسبة لكلية الطب بـ120 ألف جنيه في السنة، أما كلية طب الأسنان بلغت مصروفاتها 107 آلاف جنيه في السنة للطلاب المصريين، وفق الصفحة الرسمية للجامعة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعتي أسيوط وبنها

بينما تكون مصاريف برنامج الطب والجراحة بالساعات المعتمدة، بجامعة أسيوط الأهلية 2023، وفق الموقع الرسمي للجامعة، لتبلغ 90 ألف جنيه، أما الدراسة ببرنامج طب وجراحة فم الأسنان بكلية طب الأسنان، فمصروفاتها تصل إلى 75 ألف جنيه، فيما تكون مصروفات كلية الطب البشرى بجامعة بنها الأهلية 120 ألف جنيه سنويًا وكلية طب الأسنان 115 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

أما أسعار الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، تصل إلى 115 ألف جنيه، وكلية طب الأسنان بمبلغ 105 آلاف جنيه.

مصروفات كلية الطب والاسنان بجامعة بني سويف

وتبلغ أسعار الدراسة بكلية الطب والجراحة بجامعة بني سويف الأهلية، 85 ألف جنيه، وكلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة 70 ألف جنيه.