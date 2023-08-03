توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة لم يتم تحديد موعد انطلاقه رسمياً حتى الآن، وأنه سيتم إعلانه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية ومن المقرر أن تكون نهاية شهر أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر بحد أقصى، موضحة أن تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيبدأ السبت المقبل 2023.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة

وأضافت مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقعات تشير إلى أن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة سيشهد وجود كليات «تربية رياضية بنات، تربية نوعية، وعدد من المعاهد العليا الخاصة بمختلف المجالات»

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود لتنسيق الكليات 2022 علمي علوم حكومي المرحلة الثالثة لعدد من الكليات، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي/ إنجليزي 205

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس 205

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 205

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 205

- العالي حاسب وإدارة ونظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205

- العالي خدمه اجتماعيه أسوان 205

- العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد 205

- العالي سياحة وفنادق الغردقة 205

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205

- العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 205

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 205

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 205

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 205

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205

- تربية العريش رياضة 205

- تربية رياضية بنات الإسكندرية 205

- تربية رياضية بنات الزقازيق 205

- تربية رياضية بنات السويس 205

- تربية رياضية بنات العريش 205

- تربية رياضية بنات المنصورة 205

- تربية رياضية بنات المنيا 205

- تربية رياضية بنات أسوان 205

- تربية رياضية بنات بنها 205

- تربية رياضية بنات بني سويف 205

- تربية رياضية بنات بور سعيد 205

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205

- تربية رياضية بنات سوهاج 205

- تربية رياضية بنات طنطا 205

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205

- تربية رياضية بنين الإسكندرية 205

- تربية رياضية بنين الزقازيق 205

- تربية رياضية بنين السويس 205

- تربية رياضية بنين العريش 205

- تربية رياضية بنين المنصورة 205

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205

- تربية رياضية بنين المنيا 205

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205

- تربية رياضية بنين أسوان 205

- تربية رياضية بنين أسيوط 205

- تربية رياضية بنين بنها 205

- تربية رياضية بنين بني سويف 205

- تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205

- تربية رياضية بنين حلوان 205

- تربية رياضية بنين سوهاج 205

- تربية رياضية بنين طنطا 205

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205

- تربية رياضية بنين مدينة السادات 205

- تربية موسيقية حلوان 205

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 205

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 205

- تربية نوعية فنية أسوان 205

- تربية نوعية فنية بور سعيد 205

- تربية نوعية فنية دمياط 205

- تربية نوعية فنية عين شمس 205

- تربية نوعية فنية مطروح 205

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 205

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205