ضمن «100 يوم صحة».. «الرعاية الأسقفية» تنظم يوما للكشف الطبي بعين شمس

نظم قطاع التنمية إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي، يومًا للكشف الطبي ضمن حملة 100 يوم صحة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بعين شمس.

الكشف الطبي المجاني للرعاية الأسقفية

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوي ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

قدمت القافلة خدماتها لـ 43 فردًا من الرجال والسيدات، إذ تم إحالة ست حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

معلومات عن مؤسسة الرعاية الأسقفية

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية «الابيسكوكير» هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.