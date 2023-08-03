وظائف خالية في مجال الملابس بالمنيا.. الراتب والشروط

أعلنت مديرية العمل في محافظة المنيا، عن توافر عدد من الوظائف للشباب من الجنسين للراغبين في العمل، بشركة دلتا شمال الصعيد للملابس بالمدينة الصناعية، حيث تشمل وظائف القوى العاملة 65 فرصة، منها 60 عامل خياطة.

عدد وظائف وزارة العمل في المنيا

وقال مسؤول بالشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وظائف وزارة العمل في محافظة المنيا عبارة عن 60 وظيفة خياطة من الجنسين، و5 فرص فني صيانة ماكينة، بشركة دلتا شمال الصعيد للملابس بالمدينة الصناعية.

وأضاف أن شروط وظائف وزارة العمل في محافظة المنيا تشمل أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، والسن من 18 إلى 30 عاما، براتب 3000 جنيه شهريا، وللاستفسار والتواصل مع شركة دلتا شمال الصعيد للملابس يمكن الاتصال على الرقم 01093530886.

وأعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص على مستوى 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس 2023 الجاري.

وظائف القوى العاملة

وتصدر نشرة التوظيف الدورية عن وزارة العمل كل 15 يوما، وشملت النشرة الأخيرة توافر فرص عمل في 9 محافظات، هي: القاهرة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية، والمنيا، والوادي الجديد، وفي تخصصات: أخصائي تمويل، ومعلمين جميع التخصصات، وخدمة عملاء، ومهندسين جودة وميكانيكا وميكاترونكس، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث تستقبل مديريات وزارة العمل في المحافظات طلبات راغبي العمل وترشحهم إلي تلك الوظائف المعلن عنها.