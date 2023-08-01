ثاني الجمهورية في الثانوية العامة: كسبت الرهان من مدير «تعليم المنيا»

أكد الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس، 17 عاما، من محافظة المنيا، والحاصل على المركز الثاني بين أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم، بمجموع 402 درجة، سعادته بالنتيجة، قائلا: «كسبت الرهان من مدير مديرية إدارة المنيا التعليمية الدكتور علي عبد السلام، لما اتقابلنا أثناء زيارته لمدرستي في قرية تلة، ووقتها أعجب بذكائي وسرعة بديهتي، ومازحني قائلا ياكيرلس أنا حاسس أنك هتبقى من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ولو ده حصل ليك مني ألف جنيه مكافأة»، وهو ما حدث بالفعل.

كيرلس: سعيد بالتشجيع والدعم

وعبّر طالب المنيا المتفوق في حديثه لـ«الوطن»، عن سعادته بالتشجيع الذي تلقاه من مدير إدارة المنيا التعليمية خلال زيارته للمدرسة، وقال: «بصراحة الدكتور علي عبد السلام لما شجعني حسيت إني هحصل على مجموع مرتفع»، موجها الشكر لمدير الإدارة التعليمية.

وقال طالب المنيا كيرلس نوناي إن «النادي الأهلي وشه حلو علي»، موضحا أنه حينما تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التعليم لتهنئته كان يتابع مباراة النادي الأهلي والداخلية.

مدير تعليم المنيا يزور كيرلس في منزله

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد السلام، مدير التعليم العام بالمنيا ومدير الإدارة التعليمية سابقا، زار الطالب كيرلس نوناي في منزله لتقديم التهنئة له لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وكان «عبدالسلام» يشغل منصب مدير الإدارة التعليمية في مركز المنيا، حتى قبل أسبوع واحد، حيث صدر قرارا بترقيته مديرا للتعليم العام، ومعروف عنه تواصله المستمر مع الطلاب وتشجيعهم، وهو من القيادات التعليمية التي تحظى بحب واحترام أعضاء هيئة التدريس والطلاب.