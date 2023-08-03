تركيب 35 جهازا للقياس ونقل البيانات بمحطات مياه الشرب بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تركيب 32 جهازا لقياس التصرفات، و13 جهازا لنقل البيانات في 50 محطة مياه مرشحة ونقالي ومطورة وارتوازي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف محمد صلاح، أن الهدف من تركيب تلك الأجهزة هو حساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.

توفير 21 جهاز قياس تصرفات مياه

وأوضحت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، أنه جرى توفير 21 جهاز قياس تصرفات المياه، و13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه، و12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

كمية المياه المنتجة يوميا

وأشار المهندس محمود البحيري مدير إدارة التحكم في الفاقد، إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء برنامج إسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم أونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى، ومن المستهدف أن تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار 3 سنوات القادمة في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والحد من فاقد المياه.