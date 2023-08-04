شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك حسب آخر تحديث لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.93 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة «شراء»: 30.85 جنيه.