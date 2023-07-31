مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء اليوم الإثنين عن مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية في أغسطس 2023 بالتزامن مع إعلان الحكومة عن جداول تخفيف الأحمال في كل محافظات الجمهورية ومعرفة المواطنين بأماكن انقطاع التيار من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية، ومواعيد مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية في أغسطس 2023، تضمنت معظم مراكز وأحياء الإسماعيلية والقري والعزب المختلفة يمكن التعرف عليه من هنا.

وشمل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية كلاً من مركز القنطرة شرق، ومركز القنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد ومركز التل الكبير، ومركز ومدينة القصاصين ومركز ومدينة أبوصوير.

كما شمل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية قرى أبو عطوة ونفيشة والملاك والسبع آبار الشرقية والسبع آبار الغربية والمنايف والعالي وسرابيوم وأبو سلطان، وكسفريت وفنارة والبعالوة والظاهرية وعين غصين والضبعية وأبو خليفة والرياح والبياضية.

موعد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن موعد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية، طبقاً لجدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية المعلن خلال الساعات الماضية.

ويبدأ موعد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية في تمام الثانية عشر ظهراً حتى الواحدة في كل من نمرة 3 ونمرة 4 ونمرة 5، بمركز القنطرة غرب والمساعيد، والمثلث والنجارين والجزيرة، والمركز الطبي والزراعات والمعدية، وكوبري أبانوب في القنطرة شرق وأرض الجمعيات، ومنطقة المخبز الآلي والحرفي وشارع السكة الحديد في مدينة الإسماعيلية والسلام وقرية 4 وقرية 3 وبحري 30 في منطقة الملاك بالتل الكبير.

كما تشمل انقطاع الكهرباء في 12 ظهراً كلاً من منطقة وصفي والمنايف وكوبري 7 ومنطقة حمزاوي ومنطقة أبو لافي والإبراهيمية، ومنطقة أبو شحاتة والمدينة في قرية أبو عطوة.

ويختتم موعد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية في تمام الثانية عشر منتصف الليل في مناطق حي أول الإسماعيلية ومنطقة عزبة بكري ومحيط نقابة التطبيقيين وبرج الصفوة والكوبري العائم للشهيد منسي وشارع البحري والدقهلية والمطافي ووقرية السلام والنساجون والزراعات وقرية الأبطال في القنطرة شرق وقرية الفردان

كما تتضمن انقطاع الكهرباء عن طريق الإسماعيلية الصحراوي بنطاق مركز أبوصوير وطريق سرابيوم وجمعية الإسماعيلية والمنايف، ومساكن الجولف والأبحاث، ونادي الشاطئ وجزيرة الفرسان وعرايشة مصر وشارع العشريني وشارع رضا وقرية أم عزام، وقرية الوادي الأخضر وأبو قاسم بمركز القصاصين.