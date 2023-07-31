مصرع شخص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه اليوم، جراء سقوطه في مياه مصرف الوادي، بمركز ومدينة القصاصين جراء انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم 396 في مصرف الوادي الأخضر قرب قرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة القصاصين، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي، بسيارة إسعاف نقلت المتوفي إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على الجثمان لحين انتداب مفتش الصحة ومعاينة الجثمان، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وإرفاق التقرير في أوراق الواقعة.

استخراج السيارة من المصرف

ووجه اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة، بانتقال وحدات مجلس المدينة لانتشال السيارة من مكان الواقعة.

ونجحت جهود مركز ومدينة القصاصين، في استخراج السيارة من مياه المصرف وإعادة الحركة المرورية إلى الطريق مرة أخرى بشكل طبيعي.