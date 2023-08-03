أمين الفتوى: تدخين السجائر حرام يهدم النفس والمال

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة قالت إن ابنها يدخن السجائر، وتريد أن تمنعها ولا تستطيع، فما حكم شرب السجائر شرعا؟

عثمان: السجائر مدمرة والتدخين بداية المخدرات

وأضاف «عثمان» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس، أنَّ «بداية المخدرات شرب السجائر، وخطرها كبير على الإنسان، وكثيرون أصيبوا بسرطان الرئة، وآلاف الضحايا للسجائر، واليوم نجد البيت يحتاج 100 جنيه في اليوم وهو يشتري بها سجائر ليرضى هواه وكيفه».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السجائر حرام، تهدم الصحة وتهلك العافية، وكل هذا سيحاسبك الله عليه، فبلادنا تحتاج إلى الشباب بعيد عن الصحة المدمرة».