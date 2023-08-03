يترقب طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 البدء في أعمال تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك بعد إعلان الوزارة عن الحدود الدنيا للمرحلة، إذ كشفت عن مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2022-2023 لطلاب الثانوية العامة، خاصة أن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى شعبتي عملي علوم ورياضة، انخفضت عن العام الماضي، فيما ارتفعت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023

ويشير تحليل شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلنتها وزراة التربية والتعليم، عن مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة، بالمقارنة بين الحدود الدنيا للمرحلة وأعدادها والأعداد المتوقع قبولها بكليات القطاع الطبي، التي تصل إلى 20 الف طالب، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف عند 372 درجة، وبالنسبة لقطاع طب الأسنان، تجد أن الحد الأدنى المتوقع للكلية يقف عند 370 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

وكشف تحليل شرائح المجاميع أيضا، عن أن التوقعات لكلية الصيدلة ستقف عند 367 درجة، وعلاج طبيعي 369 درجة، مع وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكليات الطب البيطري والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية وجميع الكليات النظرية وارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض عن العام الماضي نظراً لإلغاء التوزيع الإقليمي لها.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة

وتشير توقعات مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، إلى وقوف الحد الأدنى لكلية الهندسة عند 344 أو 343 درجة، وهو أعلى بنسبة بسيطة من الحد الأدنى المقرر لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

أما توقعات مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي، فتشير لإلى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الإعلام عن العام الماضي، واقتراب الحد الأدنى لكليات السياسة والاقتصاد من العام الماضي، واكتمال الأعداد بكليات التجارة والآداب انتظام في تنسيق المرحلة الأولى.