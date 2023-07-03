«الأعلى للجامعات»: حداثة المؤهل شرط أساسي لتقديم ملف الطالب إلى مكتب التنسيق

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 خلال اجتماعه الدوري للمجلس الفترة الماضية، أبرزها تأكّيد إلغاء كل الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من طلاب الجامعات الحكومية إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية.

تنسيق الجامعات 2023

وأكّد المجلس الأعلى للجامعات، بحسب تقرير حديث صادر عنه، حداثة المؤهل الدراسي في جميع الشهادات «الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية» شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وعند التقديم لتنسيق العام الجامعي 2022-2023 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية وغيرها قد اجتازها الطالب فب العام الدراسي 2022-2023 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.

تنسيق الكليات 2023

وأوضح المجلس المجلس الأعلى للجامعات، أنَّه يتمّ ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات المصرية الحكومية عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولاتقبل الجامعات طلابا مصريين عن طريقها مباشرة.