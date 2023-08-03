مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023.. كلية طب الفم والأسنان بـ135 ألف جنيه

أعلنت جامعة الأهرام الكندية، في إطار الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024، حيث تمتلك الجامعة 11 كلية بتخصصات مختلفة.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024

وأكدت جامعة الأهرام الكندية، في بيان رسمي لها، أنّها تضم 11 كلية بتخصصات مختلفة، وهي «الصيدلة، طب الفم والأسنان، الهندسة، العلاج الطبيعي، الصيدلة كلينكال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، اللغات والترجمة، إعلام عربي، إعلام إنجليزي، وإدارة الأعمال»، وجاءت مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024، لكلية الصيدلة 90 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024: 100 ألف كلية صيدلة كلينكال

وجاءت مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر المقبل، كما يلي.

- 100 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية الصيدلة كلينكال.

- 135 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية طب الفم والأسنان.

- 90 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية الصيدلة.

- 80 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية العلاج الطبيعي.

- 55 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية الهندسة.

- 60 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية التصميم والفنون الإبداعية.

- 40 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية اللغات والترجمة.

- 45 ألف جنيه مصاريف جامعة الأهرام الكندية لكلية إدارة الأعمال.

- 45 ألف جنيه لكلية إعلام إنجليزي.

- 40 ألف جنيه لكلية إعلام عربي.

بدء تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بداية تنسيق الجامعات 2023، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق السبت المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، بحد أدني 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، و342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية، حيث سيتم قبول 112 ألف و240 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى للتنسيق.