طريقة حجز حفل محمد منير وحميد الشاعري في العلمين.. «ليلة مش هتتنسي»

يحيي الفنان محمد منير حفلا كبيرا في العلمين غدا الجمعة، ويشاركه الفنان حميد الشاعري الذي يعود بجمهوره إلى أغاني التسعينات، وسط أجواء البحر والصيف في جو تفاعلي مميز.

وعلى الراغبين في حضور حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين الجديد، حجز تذاكر لحضور الحفل، حيث أعلنت شركة «تذكرتي»، طرح التذاكر وفئاتها المختلفة.

كيفية حجز تذاكر حفل محمد منير

وروّج مهرجان العلمين للحفل المنتظر انطلاقه غدا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشر بوستر الحفلة، معلقة: «الكينج وصل مع السوبر ستار حميد الشاعري يوم 4 أغسطس في العلمين أرينا استعدوا لليلة مش هتتنسي».

ويمكن حجز تذاكر حفل محمد منير من خلال الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المطلوبة.

أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري

- الصالات بسعر 65.000 جنيه مصري والصالة تضم 10 أشخاص.

- طاولات عالية بسعر 20.000 جنيه مصري وكل صالة تضم 4 أشخاص.

- عادي بسعر يصل إلى 400 جنيه مصري.

- تذكرة جماعية بسعر يصل إلى 650 جنيهًا مصريًا.

محمد منير يروج لحفلته

كما حرص الكينج محمد منير، على الترويج لحفلته، بمهرجان العلمين، عن طريق نشره بوستر الحفلة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا:«العالم ملك أيدينا مستنيكم في مهرجان العلمين».