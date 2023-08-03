استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس 3-8-2023 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم الخميس 3-8-2023، استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق نظرًا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتعد اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة من الأطعمه المميزة ذات المذاق الجيد، بالإضافة إلى فوائدها الكبيرة.

أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 3-8-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارًا واضحًا، ويتراوح السعر ما بين 200 و350 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب ما قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 220 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 إلى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 340 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيها

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 330 جنيها

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 إلى 300 جنيه