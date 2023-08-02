أسعار اللحوم اليوم.. مستقرة في الأسواق وانخفاض 30% بالمنافذ الحكومية

تعد اللحوم سلعة أساسية بالنسبة للمواطنين، وغذاء مهم لبناء الجسم، لذا يهتمون معرف أسعارها باستمرار والتغير الذي يشهده سواء بالزيادة أو الانخفاض، فضلاً عن معرفتهم بأهم الأماكن التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة مثل المنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم اليوم

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة للمواطنين تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم، حيث شهدت استقرارا ملحوظا بالأسواق ومحلات الجزارة.

أسعار اللحوم بمحلات الجزارة

تتراوح أسعار اللحوم اليوم ما بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو حسب النوع ومن مكان لآخر، على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 200 إلى 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحم «الضاني» يتراوح ما بين 250 إلى 320 جنيها.

- سعر اللحمة الكندوز يتراوح من 250 إلى 330 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم يتراوح ما بين 240 إلى 290 جنيها.

سعر كيلو لحم كباب الحالة يتراوح ما بين 260 إلى 320 جنيها.

سعر كيلو اللحم البتلو يتراوح ما بين 250 إلى 330 جنيها.

سعر كيلو اللحمة المجمدة يتراوح ما بين 130 إلى 170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي يتراوح ما بين 250 إلى 330 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الضاني يتراوح ما بين 250 إلى 290 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

وتباع اللحوم بمنافذ التموين بأسعار مخفضة 30% عن محلات الجزارة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحوم السوادني 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.