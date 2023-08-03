عبد الرحمن أبوزهرة يعتزل الفن نهائيا.. ونجله يكشف التفاصيل

كشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، عن اعتزال والده مهنة التمثيل نهائيا، بعد تقديم عشرات الأعمال الفنية المميزة، التي تعلق بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

أسباب اعتزال عبد الرحمن أبو زهرة

وقال أحمد أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والده قرر اعتزال الفن، ولن يرجع في قراره نهائيا، واكتفى بما قدمه من أعمال فنية وتاريخ طويل، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكان الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، اعتذر عن المشاركة في فيلم «أهل الكهف»، الذي جرى تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، وقررت حينها الشركة المنتجة للعمل، الاستعانة بالفنان رشوان توفيق بدلا منه.

آخر أعمال عبد الرحمن أبوزهرة قبل الاعتزال

وكان آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض برمضان 2021، وتدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، إذ يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.