رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية ومنع نزول البحر.. اعرف السبب

«ممنوع نزول البحر لذا نرجو من المواطنين الالتزام بالتعليمات حفاظًا على أرواحكم» لافتة رفعتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشواطئ الإسكندرية كما رفعت الراية الحمراء والصفراء بشواطئ القطاع الشرقي والغربي بسبب الرياح وارتفاع الأمواج.

رفع الراية الحمراء بشواطئ الإسكندرية

ونصحت الإدراة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين باتباع تعليمات المنقذين على شواطئ الإسكندرية حرصًا على سلامتهم، نظرا لاستمرار حالة عدم استقرار الطقس وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، لذا رفعت الراية الحمراء لمنع المواطنين من نزول مياه البحر بالقطاع الغربي حفاظا على حياة المواطنين لحين استقرار الأحوال الجوية وما يتم اخطارنا به من هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح الإدارية المركزية للسياحة والمصايف

وطالبت المواطنين بالإلتزام بتعليمات البحر واتباع النصائح الآتية:

- المحافظة على نظافة شواطئ الإسكندرية وعدم إلقاء المخلفات علي الشواطئ والاحتفاظ بها داخل أكياس للتسهيل علي عمال النضافة.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا علي الآداب العامة للطريق.

- عدم شرب اى مواد مخدرة حفاظا علي خصوصية الأهالي وأداب الشاطئ.

- الاستماع إلى تعليمات رجال الأبراج والانقاذ وبخاصة فى شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات.

- عدم السماح للعمال بالإجبار على دفع الإكرامية.

- دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجاناً.

- تواجد المفتشين بشكل دوري على كافة الشواطئ.

- إذا اتعرضت لأى نوع من الإبتزاز تواصل مع الإدارية المركزية للسياحة والمصاف على الأرقام التالية.

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490

01289252668

01119555946

01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968

حالة البحر وطقس المدن الساحلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإن حركة الأمواج تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح وارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1 و 1.5 متر.

وتسجل درجة الحرارة الآن على السواحل الشمالية في الظل 30 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة الآن 33 درجة مئوية، كما حذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس.