مراسلة «إكسترا نيوز»: فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين ترضي مختلف الأذواق

قالت ندا رضا، موفدة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين، إنَّ تحضيرات مسرح الشارع في تنظيم حفل المُنشد وائل الفشني، وفرقة إنشاد ديني بمهرجان العلمين تؤكد على تنوع فعاليات العلمين الجديدة التي تنظم كافة أشكال الترفيه من حفلات ورياضات واستقبال كافة الثقافات.

رضا: فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين ترضي مختلف الأذواق

وأضافت «رضا» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، العالم علمين، أنَّ الفعاليات بـ المهرجان ترضي مختلف الأذواق، موضحة، «اللي بيحب حاجه أو لون معين من الفنون».

حفل الفنان مدحت صالح

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز» لـ «العلمين الجديدة»، «على بعد خطوات من المسرح الذي سيستقبل حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم وتوافد كبير بنهاية الأسبوع من سائحين ومواطنين تنقلوا للعلمين لحضور الفعاليات وإقبال على مسرح الشارع وسط تحضيرات للحفل بدأت من ساعات الصباح ومع غروب الشمس تزايد الإقبال والحفل موعد البدء في التاسعة مساءاً».