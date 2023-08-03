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تونس تدعو مواطنيها الراغبين في العودة من النيجر للتواصل مع بعثتها في بوركينا

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أ ش أ
08:53 م | الخميس 03 أغسطس 2023
الخارجية التونسية

الخارجية التونسية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها تتابع بصفة مستمرة، وبالتنسيق مع السفارة في واجادوجو ببوركينا فاسو، وضعية أفراد الجالية بهذا البلد الشقيق، إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية النيجر الشقيقة.

دعوة للتونسيين في النيجر

ودعت الوزارة - في بيان اليوم - التونسيّين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع بعثتها الدبلوماسية في واجادوجو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

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بقلم أ ش أ