محمد كروم: جماعة الإخوان الإرهابية لم تصدق ما حدث في 3 يوليو 2013

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، إنّ أعضاء الجماعة الإسلامية الذين التحقوا بجماعة الإخوان الإرهابية أو باعتصام رابعة لم يكن الدين هدفهم، ولكن بعض الشباب في مقتبل العمر انخدعوا بالشعارات التي رفعتها جماعة الإخوان الإرهابية.

جهات دولية

وأضاف كروم، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجماعة لم تصدق ما حدث في 3 يوليو 2013، وبالتالي فقد حاولت الحصول على وعود من عدة جهات دولية من أجل الدعم والعودة للحكم مجددا.

الحركات الإسلامية

وتابع باحث في الحركات الإسلامية، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية اعتمدت على الظواهري والجماعة الإسلامية من أجل مواجهة الدولة المصرية، لكن قيادات الجماعة الإسلامية كانت أذكى من الإخوان وهربت خارج البلاد فور فض اعتصام رابعة الإرهابي.