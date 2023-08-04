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لما جبريل: «المتحدة» لا تنسى رسالتها في دعم القوى الناعمة

كتب:

منى صلاح
12:02 ص | الجمعة 04 أغسطس 2023
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أشادت لُما جبريل مذيعة «إكسترا نيوز»، بالدور المجتمعي والمبادرات للشركة المتحدة بجانب تغطيتها الإعلامية المتميزة لكافة الفعاليات وأبرزها فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

جبريل: مبادرة الشركة المتحدة لجمع 18 شركة إنتاج

وأضافت «جبريل» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، العالم علمين، أنَّ الشركة المتحدة تولت مبادرة تجمع 18 شركة إنتاج في الداخل المصري لتبني على ما هو مضى فيما يتعلق بالقوة الناعمة، مشيرةً إلى ما تم إعلانه اليوم عن إذاعة كافة الحفلات التي أقيمت والتي ستقام على كافة الشاشات.

تبرع «المتحدة» بصافي الأرباح إلى مبادرة «حياة كريمة»

وتابعت مذيعة «إكسترا نيوز»: «الشركة المتحدة أعلنت التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.. ولا تنسى رسالتها الأساسية وأهدافها من دعم القوى الناعمة المصرية بكافة أشكالها».

فيما لفتت «جبريل»، إلى أهمية قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببث كافة الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة على القنوات ليتابعها حتى من في القاهرة.

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بقلم منى صلاح