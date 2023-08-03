إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ الفيروز في مطروح

نجح غواصون الخير المتطوعين بمطروح، في إنقاذ شاب خلال وقوع حادث غرق في شاطئ الفيروز شرق مدينة مرسى مطروح، بعدما فقد توازنه خلال الاستحمام في البحر.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعاجلة لإنقاذه ورعايته وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إنقاذ حالة غرق في شاطئ الفيروز بمطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الخميس، حالة شاب سيئة مصاب في غرق ويدعى أحمد عصام عبد الحميد 30 سنة من المحلة، وبتوقيع الكشف عليه تبين أنه يعاني من صعوبة في التنفس، وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالة من خلال فريق طبي متخصص في المستشفى.

استكمال الرعاية الطبية لحالة الغرق

ويكثف الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مطروح العام المتخصص في رعاية حالات الإصابة بحوادث الغرق، وجاري استكمال الرعاية الطبية له من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة لحين استقرار الحالة، وتقديم الخدمات الطبية المتقدمة حتي التماثل للشفاء.