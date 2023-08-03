مراسل «الحياة اليوم»: جهود عظيمة لـ«المتحدة» في تغطية فعاليات مهرجان العلمين

رصدت كاميرا برنامج «الحياة اليوم» أجواء حفل النجمين مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي ينطلق في مدينة العلمين تحت شعار «العالم علمين».

غنيم: الجميع يستمتع بأجواء مهرجان العلمين

وقال أحمد غنيم، مراسل الحياة في مدينة العلمين، إن الجميع يستمتع بأجواء مهرجان العلمين الجديدة، كما أن هناك تنوعا ومجهودات عظيمة تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتغطية فعاليات مهرجان العلمين.

إذاعة حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم على شاشة الحياة

وأشار إلى إذاعة حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم عبر شاشة الحياة، وهناك دلالات كبيرة على قوة مهرجان العلمين، الذي يضم فعاليات فنية كثيرة ومتنوعة.