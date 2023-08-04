وظائف خالية في 9 محافظات للشباب من الجنسين.. اعرف الشروط

أعلنت مديريات وزارة العمل في 9 محافظات عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، للفتيات والشباب برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، مع توفير تأمين صحي واجتماعي خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها مدريات العمل.

وضم بيان نشر التوظيف محافظات القاهرة، والشرقية، وبورسعيد، وأسيوط والمنوفية والمنيا ودمياط والفيوم، والوادي الجديد، كما يمكن فى بعض طلبات التوظيف للشباب من المحافظات والمدن الأاخرى التقديم لها.

تخصصات فرص العمل بالمحافظات

وحددت مديريات العمل التخصصات المطلوبة بالوظائف الخالية كالتالي خدمة عملاء، ومهندسين جودة وميكانيكا وميكاترونكس، ومعلمين وسكرتارية ومحاسبين وأفراد أمن وتخصصات أخرى، بمؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل وبخبرة وبدون، مع توفير سكن وبدل سكن لمن خارج المحافظة وبدل انتقال.

وظائف خالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» عدة وظائف خالية للشباب بالمحافظات يمكن للشباب التقديم لها عبر مديريات العمل التابع لها كالتالي:

- شركة نقل تطلب 50 موظف حجز مؤهلات عليا بمختلف المحافظات وتحدد الراتب وفقا للمقابلة.

- شركة إنشاءات تطلب مهندسين كهرباء وميكانيكا براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه من الجنسين وفنر ميكانيكا وفنى كهرباء مؤهلات متوسطة وخبرة 3 سنوات سن من 25 عاما حتى 35 عاما.

- شركة شمال الصعيد بالمنيا تطلب 60 عامل خياطة من الجنسين سن يبدأ من 18 حتى 30 عاما براتيب 3 آلاف جنيه.

- شركة تجارية بأسيوط تطلب عمال بدن مؤهل سن حتى 35 عاما وتحديد الراتب وفقا للمقابلة.

- شركة صناعية بأسيوط تطلب عمال خياطة بمؤهلات متوسطة سن حتى 35 عاما وتحديد الراتب وفقا للمقابلة.