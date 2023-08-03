«تعليم دمياط» تعلن وظائف خالية بمختلف الإدارات.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن حاجتها لشغل عدة وظائف بالمديرية والإدارات التابعة لها، وحددت التخصصات المطلوبة بأعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارات التعليمية والمدارس للإشراف على مهام تعليمية، حيث تقع كل الوظائف المطلوبة بنطاق الإدارات التعليمية لمختلف المراحل، وتختص بالإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية وفقا للووائح وزارة التربية والتعليم.

المهارات المطلوبة بوظائف تعليم دمياط

وحددت مديرية تعليم دمياط المهارات المطلوبة بالمتقدم للوظائف الإشرافية بالحصول على شهادة مزاولة وظائف الإدارة التعليمية واستيفاء برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية، وخبرة بالتخصص الإشرافي وأن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول أو مايعادلة بأقدمية سنتين على الأقل وذلك للذكور والإناث، وحاصل على مؤهل تربوي عالي مناسب.

الأوراق المطلوبة للتقديم

أوضحت تعليم دمياط أن التقديم للوظائف الإشرافية يكون ورقيا بالإدارة التعليمية التابعة لها المتقدم حتى 28 أغسطس الجاري، وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

- نموذج التقدم للوظيفة من مكتب التنسيق المختص وصورة حديثة.

- المؤهل الدراسي صورة طبق الأصل.

- شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرشح لها.

- صورة صحيفة أحوال إلكترونية.

- صورة طبق الأصل من تقارير الكفاية.

- صورة لخطابات وشهادات التقدير الحاصل عليها المتقدم طوال عمله بوزارة التربية والتعليم.