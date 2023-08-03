باريس تدين وقف بث قناة «فرانس 24» و«راديو فرنسا الدولي» في النيجر

أدانت فرنسا بشدة وقف بث قناة «فرانس 24» و«راديو فرنسا الدولي» في النيجر، مؤكدة أن هذه الإجراءات المتخذة في البلاد ضد الصحافة تندرج «في سياق القمع الاستبدادي الذي يقوده المسؤولون عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم».

بيان لوزير الخارجية الفرنسية

وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان نشر مساء الخميس- إن «فرنسا تؤكد مجددا التزامها الثابت والحازم بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين وكل من يساهم تعبيرهم في المعلومات الحرة والتعددية وفي النقاش العام، في كل مكان في العالم».

احتجاز رئيس النيجر

وأضافت الخارجية أنه بعد احتجاز الرئيس المنتخب للنيجر محمد بازوم، كرهينة، جرى شن حملة اعتقالات تعسفية بحق الممثلين الديمقراطيين في البلاد، مؤكدة أن فرنسا تدين هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات الأساسية.