اعتماد 42 مدرسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في الإسكندرية

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 42 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارات التعليمية التسع بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2022/ 2023 وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكاتف كافة الجهود والمؤسسات للنهوض والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

414 مدرسة معتمدة

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المدارس التي جرى اعتمادها منها 24 مدرسة لمرحلة رياض أطفال، و7 مدارس للمرحلة الابتدائية، و10 مدارس للمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الثانوية، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 414 مدرسة بالتهنئة لإدارة الجودة على الجهد المبذول بقيادة أمل حمد الله مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية الذي توج بحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

تحسين جودة التعليم

وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّا.

كما تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاديا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي.