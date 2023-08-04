رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة «حكايتنا منهية»

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ،عن كلمات أغنيتة الجديدة حكايتنا منهية والمقرر طرحها خلال أيام.

كلمات أغنية رامي جمال

ونشر رامي جمال صورة له وعلق قائلا: «أنا وأنت خلاص حكايتنا منهية أديني مشيت وقفلت ع الماضي رجوعك فكرة بالنسبالي ملغية ومن غيرك هعيش عادي»

أغنية يلا بينا

وطرح جمال، آخر يوليو الماضي أغنية جديدة بعنوان «يالا بينا»، عبر المنصات السمعية المختلفة، وقناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي طرحها تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده، وروج جمال للأغنية، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا «الأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع نابلس وميكس وماستر خالد سند».