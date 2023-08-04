مقتل عامل بسبب خلافات عائلية في سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر مشاجرة لخلافات عائلية بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من مستشفي البلينا المركزي باستقبال المدعو «نبيل.ز.ه.ع» سن 40 عاما عامل بأجر ومقيم دائرة المركزمصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

أسرار مقتل عامل في سوهاج

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو، كليب ز ه ع، سن 34 عاما عامل بأجر ومقيم بذات الناحية باتهام نجلي عمومته كل من، «محمد ا ه ع سن» 50 عاما بائع خضروات وشقيقه «راضي ا ه ع»، سن 32 عاما بائع خضروات ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته التي أدت وفاته بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.