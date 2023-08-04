تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق شبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات في «شبه جزيرة القرم»، تفعيل أجهزة الدفاع الجوي في بعض مناطق شبه الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن ليس هناك وهم بأن القتال «الهجوم المضاد» الذي تخوضه أوكرانيا سهل، مضيفا إن روسيا كان لديها الوقت لإنشاء التحصينات.

وأشار رايدر، إلى تقدم القوات الأوكرانية لذا فإن القتال سيكون صعبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الجيش الأوكراني، شن في 4 يونيو الماضي،، هجومه المضاد في اتجاهات: «زابوريجيا، جنوب دونيتسك، أرتيوموفسك».

وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، لوكالة الأنباء الأوكرانية، عن أمله في ألا تضر نوايا الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدة عسكرية لتايوان بالمخصصات المرصودة لكييف، ما سيؤدي لانخفاض الدعم للجيش الأوكراني.

تكبد أوكرانيا أكبر الخسائر في مسرح العمليات

من جانبه، قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، العقيد دوجلاس ماكجريجور، إن هجوم «كييف» المضاد فشل رغم من إمدادات «الناتو»، مشيرا في مقابلة مع قناة «جيريمي رايان سليت» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إلى تكبد أوكرانيا أكبر الخسائر في مسرح العمليات.

وأضاف ماكجريجور، إلى أن الأوكرانيين فقدوا ما بين 300 إلى 350 ألف شخص، وربما أكثر، موضحا أن لم يتبق من القوات الأوكرانية سوى هيكل عظمي.

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ليس لديها معلومات جديدة حتى الآن فيما يتعلق بقرار محتمل بشأن عمليات التسليم المستقبلية لصواريخ «أيه تي أيه سي إم أس»، بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وفي إطار قضية مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة إعلاميا باسم «صفقة الحبوب»، قال النائب الأول للممثل الدائم لـ«موسكو» لدى منظمة الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الغرب بحاجة للتركيز على ضمان وصول الحبوب والأسمدة الروسية للدول المحتاجة دون عوائق، مؤكدا أمام «مجلس الأمن الدولي»، استعداد بلاده للعودة إلى الصفقة إذا تم حل مشاكل تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

روسيا تتهم الغرب بضغوط علنية

وفي مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، قال مدير الدائرة الرابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس جونتشار، إن الرحلات الجوية ولا جميع المكونات الأخرى للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده وجورجيا تنتهك أي أنظمة عقوبات قائمة، مضيفا أن الغرب يمارس ضغوطا علنية على «تبليسي» بشأن حوارها مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.