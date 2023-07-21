البنتاجون: أوكرانيا تمتلك قدرات هجومية بعيدة المدى

قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» للشؤون السياسية كولين كال، إن أوكرانيا تمتلك بالفعل قدرات هجومية بعيدة المدى، مضيفا أن «كييف» ليست بحاجة حاليا لمنظومات الصواريخ بعيدة المدى «أيه تي أيه سي إم أس».

مسؤول أمريكي:«أيه تي أيه سي إم أس» سلعة قيمة للغاية

وأشار كال، إلى توقف تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا في تصريحات خلال أحد المنتديات المختصة بالأمن، أن منظومات صواريخ «أيه تي أيه سي إم أس» سلعة قيمة للغاية، وستكون مفيدة لـ«واشنطن» في حال حدوث موقف غير متوقع سواء كانت كوريا الشمالية أو الصين.

وكان سيناتور جمهوري، مايك لي، قال في وقت سابق، إنه ينبغي على وزارة الدفاع «البنتاجون» ألا تنفق على مساعدة أوكرانيا أكثر من 2% من الموارد المخصصة بموجب الميزانية الدفاعية.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، قال في وقت سابق، إن مقطع فيديو الذي نشرته «سي آي أيه» عبر «تليجرام»، مؤخرا عن إعلان لتجنيد جواسيس روس حصل على 2.5 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول.

«سي آي أيه»: هناك الكثير من السخط في روسيا

وأضاف بيرنز، أن هناك الكثير من السخط في روسيا، بين النخبة وخارجها في الوقت الحالي، موضحا في منتدي آسبن للأمن، إن «واشنطن» لاتضيع هذه الفرصة كجهاز استخبارات لمحاولة الاستفادة منها،

ووصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأمر بالفرصة تتكرر مرة كل جيل لجمع المعلومات الاستخباراتية.

من جانبها، أشارت شركة «روس إلكترونيكا» الروسية،التابعة لشركة «روستيخ» في وقت سابق، إلى تطوير أجهزة رادار محمولة يمكنها اكتشاف القوارب المسيرة بفاعلية على مسافة تصل إلى 6 كيلومترات وتوفير حماية للأهداف البحرية.

وفي إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على «موسكو»، قال مستشار رئيس الوزراء الهولندي، جيفري فان ليوفن، إن «الاتحاد الأوروبي» لم يتمكن من الاتفاق على مصادرة أصول روسيا المجمدة وتسليمها لأوكرانيا، مشيرا خلال «منتدى آسبن للأمن» بالولايات المتحدة، إلى أن الأسباب تعود إلى اعتراضات ألمانيا والمسائل القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة.