رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

باحثة سياسية: محامو ترامب سيطلبون نقل محاكمته لولاية أخرى

كتب:

أحمد حامد دياب
07:22 ص | الجمعة 04 أغسطس 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أكدت الكاتبة الباحثة السياسية الدكتورة فرح البقاعي أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتجاوب مع استدعاءاته القضائية ولديه مجموعة كبيرة من المحامين يقوموا بالدفاع عنه معتبرة أنه لا جديد في الاتهامات التي وجهت إليه أمس سوى نوع هذه الاتهامات.

وجود اقتراحات بنقل المحاكمة لولاية جورجينا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن محامي ترامب يريدون نقل محاكمته إلى ولاية أخرى لافتة إلى وجود اقتراحات بنقل المحاكمة لولاية جورجينا نظرًا لخوفهم من عدم وجود عدالة كافية في المحاكمة أو تأثرها بالرأي العام والذي أكثره ديمقراطي في مقاطعة «واشنطن دي سي».

محاكمة ترامب أمام محكمة جديدة بالكامل

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن موعد المحاكمة ولكن لم يٌعلن بعد عن مكانها لافتة إلى أن من حق الدفاع طلب نقل مكان المحاكمة وقد يمكن قبوله أو رفضه حسبما ترى هيئة المحكمة، مؤكدة أن نقل المحاكمة يعني محاكمة ترامب أمام محكمة جديدة بالكامل وليس أمام نفس هيئة المحكمة التي وقف أمامها بالفعل.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مفاجأة لجيل 80 و90 في مهرجان العلمين غدا

«القاهرة الإخبارية»: توافد أعداد كبيرة من السياح العرب على العلمين الجديدة

«القاهرة الإخبارية»: العالم يعيش ظرفا تاريخيا غير مسبوق من الحروب والكوارث

«القاهرة الإخبارية» تستعرض تفاصيل المهرجان الصيفي للفنون بمكتبة الإسكندرية
بقلم أحمد حامد دياب