باحثة سياسية: محامو ترامب سيطلبون نقل محاكمته لولاية أخرى

أكدت الكاتبة الباحثة السياسية الدكتورة فرح البقاعي أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتجاوب مع استدعاءاته القضائية ولديه مجموعة كبيرة من المحامين يقوموا بالدفاع عنه معتبرة أنه لا جديد في الاتهامات التي وجهت إليه أمس سوى نوع هذه الاتهامات.

وجود اقتراحات بنقل المحاكمة لولاية جورجينا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن محامي ترامب يريدون نقل محاكمته إلى ولاية أخرى لافتة إلى وجود اقتراحات بنقل المحاكمة لولاية جورجينا نظرًا لخوفهم من عدم وجود عدالة كافية في المحاكمة أو تأثرها بالرأي العام والذي أكثره ديمقراطي في مقاطعة «واشنطن دي سي».

محاكمة ترامب أمام محكمة جديدة بالكامل

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن موعد المحاكمة ولكن لم يٌعلن بعد عن مكانها لافتة إلى أن من حق الدفاع طلب نقل مكان المحاكمة وقد يمكن قبوله أو رفضه حسبما ترى هيئة المحكمة، مؤكدة أن نقل المحاكمة يعني محاكمة ترامب أمام محكمة جديدة بالكامل وليس أمام نفس هيئة المحكمة التي وقف أمامها بالفعل.