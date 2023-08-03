«القاهرة الإخبارية»: العالم يعيش ظرفا تاريخيا غير مسبوق من الحروب والكوارث

قد يكون الظرف التاريخي الذي يعيشه العالم الآن غير مسبوق في التاريخ الحديث، كوارث إنسانية، حروب، موجات نزوح، وصراعات مسلحة، وأوبئة، وذلك بالدرجة التي بات العالم يترنح معها إلى حد بعيد.

حلول جذرية

وذكر تقرير عرضه برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «كيف يبدو مستقبل العالم في ظل الأزمات المتلاحقة؟»، أن الحاجة إلى حلول جذرية لهذه الأزمات أصبحت ملحة، ولكن أصحاب الحلول أنفسهم يعانون الأمر ذاته ويواجهون متاعب لا تنتهي.

طعام يسد الجوع

الأزمات الإنسانية التي يعانيها البشر في عالم اليوم أثرت بدورها على أحلام وطموحات الناس في حالتهم العادية للغاية، حيث بات الاستقرار في مسكن آمن وامتلاك ما يكفي من طعام يسد الجوع بمثابة حلم بعيد المنال يتم التفاوض حوله والتباحث بشأن إمكانية تحقيقه والمطلوب في المقابل لتحقيق هذه الرغبات العادية جدا والموغلة في البساطة أمام أعين عالم تتعقد أحواله.

حياة طبيعية

وتستمر المعاناة أيضا في المخيمات، موجات نزوح بأعداد قياسية يشهدها العالم، وأوضاع غير آدمية يعيشها اللاجئون وسط مطالبات دولية مستمرة وشبه يومية بحمايتهم ومنحهم الحق في حياة طبيعية كغيرهم من البشر حول العالم، ولكن تصطدم هذه المطالبات بواقع مؤلم.