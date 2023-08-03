«القاهرة الإخبارية» تستعرض تفاصيل المهرجان الصيفي للفنون بمكتبة الإسكندرية

كشف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الدورة الـ20 من المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية، المقررة إقامته خلال الفترة من 3 أغسطس الجاري، حتى أول سبتمبر المقبل، مؤكدا أن المهرجان بمثابة شعلة ثقافة للمصريين.

تفاصيل الدورة من المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية

وقال «زايد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، إن المهرجان يقدم لأهل مصر بأكملها وليس فئة بعينها، ويحرص على تقديم كل أشكال الفنون بدءا من المسرح والغناء والموسيقى مع الأعمال الدرامية، متابعا بأن الهدف من المهرجان الصيفي هو إبراز الجانب الفني للمكتبة.

مشاركة عدد من نجوم الفن في المهرجان

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من نجوم الفن يشاركون في المهرجان الصيفي الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية، وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، هاني شنودة، والفنان علي الحجار، وهشام عباس، بجانب فريق مسار إجباري، وغيرها من الفرق الموسيقية الشهيرة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن المهرجان يهدف إلى دعم وإحياء دور مكتبة الإسكندرية الرائد على مدار التاريخ في الفنون والثقافة، إضافة إلى دعم الفرق الشبابية المتميزة.