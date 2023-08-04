كاتب أمريكي: قد يكون هناك توظيف سياسي لواقعة محاكمة ترامب

اعتبر الكاتب والباحث السياسي الأمريكي نادر الغول أن ما حدث في يناير 2021 من اقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي إساءة للمنظومة السياسية الأمريكية.

مطاردة سياسية لمنع ترامب من الترشح للرئاسة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن محامية ترامب أكدت أن ما حدث هو مطاردة سياسية لمنع ترامب من الترشح للرئاسة الأمريكية مشددًا على أن الأمور اصبحت أكثر تعقيدًا.

أخطاء ترامب

وأشار إلى أن هناك خروقات من جانب ترامب واستخدام المال السياسي بالإضافة لاستحواذه على الملفات وخرقه لقانون الأرشيف الوطني الأمريكي لافتًا أن هذه الاتهامات تؤكد وجود خرق قانوني وتظيف سياسي.

وأكد أنه قد يكون هناك توظيف سياسي لهذه المحاكمة نظرًا لتعيين القضاة الفيدراليين من جانب الرئيس الأمريكي سواء ديموقراطي أو جمهوري، لافتًا إلى أن القانون الأمريكي غير واضح ويحق للقاضي أن يفسر القانون بناء على معطيات شخصية.

واعتبر أن حالة الاستقطاب الموجودة في الشارع الأمريكي ليست من إنتاج ترامب مشيرًا إلى أن ترامب نفسه نتيجة لهذه الحالة لأنها استقطاب حزبي وأيدولوجي تعزز بعد وصول أول رئيس من أصل أفريقي للحكم.