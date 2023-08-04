«القاهرة الإخبارية»: المجلس العسكري بالنيجر يبطل اتفاقيات عسكرية مع فرنسا

أعلن المجلس العسكري في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا كما أعلن إنهاء مهمات سفراء بلاده في أربع دول متوعدًا بالرد الفوري على أي اعتداء من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» حسبما نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فرنسا تدين وقف بث إذاعاتها وقنواتها

وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد اتخذ عدة قرارات منها وقف بث قناة «فرانس 24» و«راديو فرنسا الدولي» في النيجر، والتي اعترضت عليها باريس بشدة وأصدرت بيانا أكدت فيه أن هذه الإجراءات المتخذة في البلاد ضد الصحافة تندرج في سياق القمع الاستبدادي الذي يقوده المسؤولون عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

بينما أكد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تدعم جهود دول غرب أفريقيا لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر عقب الاستيلاء الذي تم على السلطة قبل أسبوع، لافتًا إلى أن بلاده تواصلت مع رئيس النيجر محمد بازوم ودول غرب أفريقيا بشأن التطورات في نيامي.